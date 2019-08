Werken op E34 starten maandag: hinder tot november vanaf vrijdag Wouter Demuynck

08 augustus 2019

17u54 9 Oud-Turnhout Komende maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de E34 met de vernieuwing van de rijstroken richting Antwerpen in Oud-Turnhout en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens in Mol-Postel. Vanaf vrijdag 9 augustus rijdt het verkeer er over twee versmalde rijstroken in elke richting met een snelheidsbeperking van 70 km/u. De werken duren tot november.

In juli startte AWV al met de voorbereidende werken om het structureel onderhoud mogelijk te maken. Ondertussen zijn er doorsteken gemaakt in de middenberm, zijn er tijdelijke pechhavens aangelegd langs de weg en is er tijdelijke markering aangebracht. Het effectieve onderhoud start aanstaande maandag. “In de eerste fase pakken we de rijstroken richting Antwerpen aan. De bestaande wegopbouw wordt volledig opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. In totaal wordt 16 kilometer aan betonverharding verwijderd en vervangen door asfalt”, zegt AWV-woordvoerder Gilles Van Goethem. De werken op de E34 maken deel uit van een meerjarenproject waarbij AWV op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens in beide richtingen vernieuwt.

Versmalde rijstroken

Het verkeer op de E34 kan steeds in beide richtingen blijven rijden. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer over twee versmalde rijstroken in elke richting, op één zijde van de snelweg. Autoverkeer richting Antwerpen wordt vanaf vrijdag 9 augustus via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. “Door de werken zijn in de richting van Antwerpen zowel de oprit als de afrit Oud-Turnhout tijdelijk afgesloten, en in de richting van Nederland is de oprit toe”, vervolgt Van Goethem.

“De afrit voor het verkeer dat richting Nederland rijdt blijft wel open in deze fase. Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten: op- en afrit Turnhout-centrum of op- en afrit Retie.” Zone Arendonk Industrie is bereikbaar via op- en afrit Retie (26) en N118. De snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot het einde van de werken afgesloten.

De werken op de rijrichting Antwerpen duren tot midden september. Vervolgens verplaatsen de werken naar de andere kant van de snelweg voor de vernieuwing van de rijstroken richting Nederland. Die fase duurt tot begin november. Tijdens één weekend in november wordt ten slotte de definitieve asfaltlaag geplaatst in de richting van Antwerpen. In dat laatste weekend van de werken is die zijde van de snelweg wel volledig afgesloten, samen met de op- en afrit 25 en 26. Het verkeer richting Nederland kan dat weekend gewoon gebruik maken van de E34.

Vochtige veengrond

In de zone tussen beide werfzones kan er voorlopig niet gewerkt worden aangezien er eerst verder onderzoek nodig is naar de ondergrond. “De snelweg rust daar namelijk op zeer vochtige veengrond en een duurzame heraanleg vergt op deze plaats mogelijk een andere aanpak dan gewoonlijk. Tijdens het onderzoek worden onder meer stalen genomen om een beter zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op die manier kunnen we de vernieuwingswerken op dit deel van de snelweg grondig voorbereiden”, besluit Van Goethem. De testen en proeven zijn eind juni gestart en zullen verder in de loop van 2019 uitgevoerd worden.