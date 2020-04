Warmte vertraagt onderzoek naar brand in De Liereman Jef Van Nooten

24 april 2020

09u36 0 Oud-Turnhout De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de zware natuurbrand in De Liereman. “Het is er nog te warm om honden te laten zoeken”, zegt burgemeester Bob Coppens.

Eén dag nadat woensdagavond 30 à 40 hectare van het meeste waardevolle gebied van De Liereman in de as werd gelegd, startten politie en brandweer donderdag een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Kwaad opzet wordt immers niet uitgesloten. Omdat er mogelijk twee brandhaarden waren, en omdat er enkele weken geleden ook al een brandje was. Die kon gelukkig snel in de kiem worden gesmoord, maar nadien vond een speurhond wel sporen van brandversneller. Dat wijst op brandstichting.

Honden

Om te achterhalen of er ook dit keer brandstichting in het spel was, zullen opnieuw speurhonden op het getroffen gebied worden gestuurd. “Maar het is er nog te warm om honden ter plaatse te laten zoeken. De oorzaak van de brand is dus nog niet gekend”, zegt burgemeester Bob Coppens.