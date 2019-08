Wagen over de kop in Oud-Turnhout Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

16u01 0

Aan Rhoode in Oud-Turnhout heeft bestuurder O.A. uit Arendonk (18) kort na zondagmiddag de controle over het stuur van zijn wagen verloren. De wagen kwam op zijn dak in de gracht naast de weg terecht. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De chauffeur van de wagen raakte lichtgewond. De ziekenwagen kwam ter plaatse bij het ongeval, maar uiteindelijk werd de man niet naar het ziekenhuis gebracht.