Vuur blijft smeulen in De Liereman: “Brandweer moet mogelijk nog meerdere dagen nablussen” Jef Van Nooten

23 april 2020

10u43 0 Oud-Turnhout Na de hevige brand in natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout is het vuur er nog altijd aan het smeulen. De brandweer zal er mogelijk nog verscheidene dagen moeten nablussen.

Ruim vier uur nadat de brand in De Liereman was ontstaan, hadden zeventig brandweermannen en een blushelikopter het vuur woensdagavond onder controle gekregen. Maar dat betekent niet dat het werk voor de brandweer er achter de rug is. Integendeel. “Het vuur smeult nog altijd wat na”, vertelde burgemeester Bob Coppens van Oud-Turnhout donderdagvoormiddag. “De brandweer zal er dus nog de hele dag moeten nablussen, en mogelijk zal deze situatie nog een paar dagen aanhouden. Om alles nat te houden, want regen wordt er niet veel verwacht.”

Oorzaak

De politie en brandweer zijn donderdagvoormiddag ook een onderzoek gestart. Ze gaan ter plaatse op het terrein om de oorzaak van de brand te achterhalen. Er zijn nog altijd vermoedens van brandstichting nader er bij een eerdere, kleinere brand een paar weken geleden brandversneller werd ontdekt door een speurhond. Er is ook sprake dat er bij de brand in De Liereman twee verschillende brandhaarden waren, maar verder onderzoek moet daar duidelijkheid over brengen.

Helikopter

Een helikopter van de politie gaat vandaag ook terug de lucht in om de omvang van de schade in kaart te brengen.

Enkele uren nadat de brand in De Liereman onder controle was, ontstond nog een hevige brand in Oud-Turnhout. Dit keer in de woning aan een benzinestation. De bewoner overleefde de brand niet.