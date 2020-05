Vrijwilligers begonnen aan reddingsmissie in natuurgebied De Liereman: “Bang afwachten of bomen te redden zijn” Jef Van Nooten

25 mei 2020

13u51 5 Oud-Turnhout Natuurliefhebbers doen er alles aan om de beschadigde bomen in Landschap De Liereman te redden. Een team vrijwilligers is er maandagochtend meteen aan de slag gegaan. Eerste werk: de toegebrachte ‘verwondingen’ intapen. “De tape moet ervoor zorgen dat het vocht niet verdampt uit de inkepingen”, zegt Jelle Ronsmans.

De vrijwilligers die de beschadigde bomen proberen te redden hebben eerst de bomen genummerd. In totaal gaat het om 113 eiken die geviseerd werden. Nadat zondag een plan van aanpak werd opgesteld, gingen natuurliefhebbers maandagochtend aan de slag om te redden wat er te redden valt. “Samen met een boomchirurg, een boomverzorger, twee mensen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en enkele lokale experts hebben we alle mogelijke opties overwogen”, vertelt vrijwilliger Jelle Ronsmans die mee de actie coördineert. “Ook met de suggesties die we via sociale media doorkregen werd rekening gehouden. We zijn iedereen die betrokkenheid toont heel dankbaar.”

Inkepingen

Nadat de 113 beschadigde bomen werden genummerd, werden de inkepingen ingepakt met tape. Die tape moet ervoor zorgen dat het vocht niet verdampt uit de inkepingen en dat ze proper blijven. “Vandaag (maandag, red.) wordt een combinatie van maatregelen uitgeprobeerd. Zo zullen we van elke boom één tak afzagen die we dan in ronde schijfjes zagen. De bedoeling is dan om die schijfjes zo goed mogelijk in de wondes te schuiven. Zo hopen we dat het gat en de sapstroom zich kunnen herstellen”, vervolgt Jelle Ronsmans. “Later zal de buitenkant van alle stammen bekleed worden met mos, waarover een laag plastic folie wordt aangebracht om verdamping zo veel mogelijk tegen te gaan. Die folie werd onder meer gratis aangeboden door Mapeco in Turnhout.”

Ook de brandweer van Tunhout gaat ter plaatse om bladeren te verwijderen. Daarmee hopen de natuurliefhebbers om verdamping te vertragen. “Het is bang afwachten hoe dit verder verloopt en of de bomen te redden zijn. Sowieso worden het drukke dagen voor onze vrijwilligers die zich weer massaal bereidwillig getoond hebben om te komen helpen”, klinkt het nog.

Vernevelaars

Het team dat de bomen probeert te redden, is voorlopig groot genoeg. Extra helpende handen zijn op dit moment niet nodig. “Wat we wel zoeken, zijn vernevelaars die de bomen de komende maanden vochtig kunnen houden. We zijn nog volop aan het bekijken hoe we dat kunnen verwezenlijken. Ideeën van particulieren en bedrijven in de buurt zijn welkom.”

Over de dader van het vandalisme is voorlopig nog niets geweten.