VIBO Het Kasteelpark maandag gesloten, op zelfde domein worden kinderen van VIBO De Brem wèl op school verwacht Jef Van Nooten

09 februari 2020

21u41 0 Oud-Turnhout De directie van VIBO Het Kasteelpark in Oud-Turnhout heeft zondagavond beslist om de school maandag gesloten te houden. Opvallend: op nagenoeg hetzelfde domein worden de leerlingen van de kleuter- en lagere school van VIBO De Brem wel op school verwacht.

De leerlingen van VIBO Het Kasteelpark aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout worden opgeroepen om maandag niet naar school te komen. “Naar aanleiding van weercode oranje en de evaluatie die we daarvan maakten in onze scholen, is er zonet beslist dat de lessen morgen in onze school niet zullen doorgaan”, klonk het zondagavond. “Wij vragen bij voorkeur dat alle leerlingen morgen thuis blijven. We begrijpen ten volle dat dat niet eenvoudig is, maar een veilige schoolomgeving garanderen is een van de hoogste prioriteiten. Die garantie kan er maandag niet geboden worden.” De school voorziet wel noodzakelijke opvang voor leerlingen die toch naar school komen.

De Brem

Aan de achterkant van het schooldomein bevinden zich de kleuter- en lagere school van VIBO De Brem, met Oude Arendonksebaan als officiële adres. Hoewel ook die schoolgebouwen omgeven zijn door bomen, worden die kinderen maandag wel op school verwacht. “Wij volgen de situatie op de voet op. Voorlopig blijft de kleuter- en lagere school open en zullen leerlingen worden opgehaald met de schoolbus”, verspreidde VIBO De Brem BKLO zondagavond via sociale media. “Indien busmaatschappijen andere beslissingen nemen of door het slechte weer niet kunnen uitrijden zullen jullie hiervan op de hoogte worden gebracht. Wij zetten veiligheid op de eerste plaats en bekijken maandagochtend waar we onze leerlingen opvangen indien de storm nog niet voorbij is.”

De beslissing van VIBO De Brem BKLO oogt kritiek op sociale media.