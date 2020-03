Verhoogd brandgevaar voor Landschap De Liereman Jef Van Nooten

30 maart 2020

12u14 0 Oud-Turnhout Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout roept wandelaars op om voorzichtig te zijn in Landschap De Liereman. Door de droogte en de wind is er brandgevaar. Zondagnamiddag was er nog een brand op een veld vlakbij De Liereman.

“Door de droogte en de wind geldt momenteel risicofase oranje voor de brandgevoelige gebieden in de provincie Antwerpen. Wees daarom voorzichtig als je gaat wandelen in Landschap De Liereman”, klinkt het. “Brandfase oranje duidt op hoog gevaar. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.”

Brandtorens

Zowel beheerders van De Liereman als de brandweer zijn extra waakzaam. “Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden overdag bemand.”