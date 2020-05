Vandaal beschadigt bomen op De Liereman met kettingzaag Toon Verheijen

24 mei 2020

13u06 0

Een maand na de grote brand in het natuurgebied De Liereman zijn nu alle eikenbomen rond het bezoekerscentrum zaterdagnacht ‘geringd’ dus met kettingzaag rondom ingezaagd.

Het is twijfelachtig of de bomen dit gaan overleven. “We gaan in elk geval, in samenwerking met boomexperten, proberen om hen te redden. Ook enkele berkenboompjes en paaltjes van de parking werden omgezaagd.”

De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen.

Later meer.