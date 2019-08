Tweede fase van werken in centrum van Oud-Turnhout gaan van start Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

10u59 0

Vanaf maandag 19 augustus start het tweede deel van de werken van Fluvius in het centrum van Oud-Turnhout. De werken zullen ten laatste op 28 augustus afgerond zijn. Om de nieuwe gasleidingen in dienst te brengen, worden plaatselijk koppelputten gemaakt met hinder voor enkele dagen. De oranje markeringen op de grond op verschillende locaties zijn gemaakt in functie van deze werken.

Op woensdag 21 augustus worden de nieuwe leidingen in dienst gesteld. Tijdens deze werken kan er een gasgeur worden waargenomen door omwonenden. Fluvius is dan aanwezig om de situatie nauwlettend op te volgen. De aannemer zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers de koppelputten veilig kunnen passeren. De gemeente Oud-Turnhout roept op om de parkeerverboden te respecteren.