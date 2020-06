Twee weken na het absurde vandalisme in De Liereman: “101 bomen nog in leven... maar het blijft afwachten”

Oud-Turnhout

Natuurpunt is voorzichtig positief over de toekomst van de beschadigde eikenbomen in De Liereman. Ruim twee weken geleden bewerkte een vandaal de bomen met een kettingzaag. Van de 111 bomen die na het vandalisme behandeld werden, zijn er nog 101 in leven. “Het ziet er goed uit. Maar pas in november weten we of de bomen volledig zullen herstellen”, zegt Sven Boets.