Twee gewonden bij botsing aan Steenweg op Ravels Jef Van Nooten

25 september 2019

Twee auto’s zijn dinsdagavond rond 20 uur op elkaar gebotst op de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout. In één van de wagens raakte bestuurder D.J. (40) uit Vosselaar lichtgewond. De bestuurder ging voor verzorging naar een dokter. In de andere auto liep passagier S.M. (14) lichte verwondingen op. Het meisjes is naar het ziekenhuis gebracht.