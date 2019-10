Twaalf migranten uit koelwagen gehaald langs E34 HAA

30 oktober 2019

12u01

Bron: Belga 6 Oud-Turnhout Op de snelwegparking langs de E34 in Oud-Turnhout zijn afgelopen nacht twaalf vermoedelijke transmigranten uit een koeloplegger gehaald die groenten en fruit transporteerde. Dat zegt de federale wegpolitie.

Het ging ditmaal niet om het resultaat van een controleactie, maar wel om een oproep van de vrachtwagenbestuurder zelf, die vermoedde dat er mensen in de laadruimte waren gekropen.

De politie haalde ter plaatse de twaalf volwassen mannen uit de koelwagen. Hun identiteit is nog niet bekend. Eerder werd gemeld dat het om Irakezen gaat, maar die informatie blijkt niet te kloppen. De verstekelingen verkeerden volgens de politie in goede gezondheid en werden meegenomen naar de gebouwen van de federale wegpolitie in Wilrijk.

Vorige week nog werden in een koeloplegger in het Engelse Essex de lichamen van 39 verstekelingen aangetroffen.

Smokkelbusje

Nog in ons land heeft de politie vanochtend een busje onderschept dat vermoedelijke transmigranten vervoerde. Een groep mensen die volgens het parket van Bergen vermoedelijk uit transmigranten bestond, bevond zich vanochtend op een parking langs de E19/E42 in Maisières. Bij het zien van de politie stak de groep de weg over en vluchtte ze weg in de bestelwagen.

Het voertuig kon door de politie na een achtervolging worden tegengehouden in het nabijgelegen Ghlin.

Volgens het parket was het voertuig uitgerust met zitbanken, wat erop zou kunnen wijzen dat de bestelwagen werd gebruikt om mensen te vervoeren. De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij een minderjarige Irakees is. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in de bestelwagen werden vervoerd. De zaak wordt verder onderzocht.