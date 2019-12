Tom Fransen bekroond voor redden van 100 jobs: van ‘snotneus’ tot ‘succesvol zakenman’ Jef Van Nooten

05 december 2019

12u02 0 Oud-Turnhout De 42-jarige Tom Fransen sleept dit najaar de ene bekroning na de andere in de wacht. Zo werd zaakvoerder van ‘Fransen Bouwonderneming’ bekroond tot Jonge Vlaamse aannemer 2019. Als 18-jarige knaap nam Tom noodgedwongen het bouwbedrijf van zijn vader over. Hij viel al snel zonder medewerkers. “De ene ging op pensioen, de andere wilde niet voor een snotneus werken.” Toch knokte Tom zich een weg naar de top.

In oktober riep de Vlaamse Confederatie Bouw Tom Fransen uit tot Jonge Vlaamse Aannemer 2019. Nu krijgt hij een gelijkaardige erkenning vanuit provincie Antwerpen. De dubbele erkenning komt er niet toevallig. Hij boekte de voorbije jaren niet alleen successen met Fransen Bouwonderneming en FST Funderingstechniek, dat in 2008 als zusterbedrijf werd opgericht. Hij dankt de bekroningen ook aan de overname – eerder dit jaar - en de succesvolle doorstart van de failliete CS Raamconstructies en CS Interieur uit Ravels. Meer dan 100 bedreigde jobs werden dankzij de overname gered. Bij CS Raamconstructies zijn er zelfs nieuwe vacatures voor de montageafdeling.

Schoolbanken

Het huidige succes van Tom Fransen staat in contrast met de moeilijke periode aan de start van zijn carrière. Op jonge leeftijd nam hij noodgedwongen het pas opgerichte bouwbedrijfje van zijn vader over. “Als 18-jarige bouwkundig tekenaar wilde ik verder studeren tot industrieel ingenieur. Maar door de gezondheidsproblemen van mijn vader, moest ik het bedrijfje overnemen. In plaats van de schoolbanken stond ik dagelijks op de werf. Bovendien zat ik al snel zonder medewerkers. Eén medewerker ging na een maand op pensioen, de andere zag het niet zitten om voor een jonge snotneus te werken”, blikt Tom Fransen terug.

Tot 2000 werkte Tom dagelijks mee op de werf. Nadien groeide het aantal metsersploegen gestaag. Ook de omvang van de bouwprojecten groeide. Op dit moment telt Bouwonderneming Fransen meer dan vijftig medewerkers. Het bedrijf bouwt zowel woonzorgcentra, serviceflats, residenties, winkels, kantoren, appartementen als exclusieve villa’s. In 2008 zag FST Funderingstechniek als zusterbedrijf het licht. Ook dit verhaal werd al snel een succes.

Overname

De voorlopige kroon op het werk volgde in de zomer van 2019 met de overname van de failliete bedrijven CS Metaalconstructies, CS Aluconstructies en FW Bouw & Schrijnwerkerij uit Ravels. Meer dan honderd bedreigde jobs waren dankzij de overname gered. De bedrijfsnamen werden veranderd in CS Raamconstructies en CS Interieur. “Voor elke onderneming scherpten we de marktstrategie aan”, zegt Tom Fransen. “Dankzij de snelle doorstart met een duidelijk verhaal bleven alle medewerkers, klanten én leveranciers aan boord. Dit vertrouwen was cruciaal.”