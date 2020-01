Tintel Toneel speelt ‘Gewoon te Gek’ in De Djoelen Jef Van Nooten

06 januari 2020

13u14 0 Oud-Turnhout De acteurs van Tintel Toneel in Oud-Turnhout brengen binnenkort een nieuwe productie op de planken. Ze spelen ‘Gewoon te Gek’, een komedie van Ton Davids in een regie van Kenneth Kerckhofs.

‘Gewoon te Gek’ is een komedie in drie bedrijven. Het stuk gaat over Liesbeth, Femke, Lucas en Bram, vier ex-psychiatrische patiënten die vin Huize Waterheidestraat wonen. “Hun therapeute Joke moet hen helpen hun plaats in de ‘normale’ maatschappij terug te vinden. Op eigen gekke wijze bezorgen ze hun gasten een zeer bijzondere avond”, klinkt het bij Tintel Toneel.

Het amateur-toneelgezelschap zal de nieuwe productie opvoeren in De Djoelen in Oud-Turnhout.

De voorstellingen staan gepland op vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari, zondag 2 februari, vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari.

Kaarten zijn te verkrijgen tegen 10 euro voor volwassenen, en 9 euro voor -12 en +60 jaar. Via tintel.toneel@gmail.com of 014/45.19.15.