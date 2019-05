Tien jaar geleden begonnen als grap, nu tweede plaats op WK: “Mijn snor is mijn handelsmerk geworden” Jef Van Nooten

29 mei 2019

12u42 5 Oud-Turnhout Luc Dierckx (53) uit Oud-Turnhout besliste tien jaar geleden om zijn snor te laten groeien. Als grap om een betere gelijkenis te krijgen met het logo van zijn bier Sint-Antonius. Intussen is zijn moustache het handelsmark van Luc geworden. Eerder deze maand behaalde hij een 2de plaats op het WK ‘snorren en baarden’.

Een klein rijkswachtersnorretje. Dat was in 2009 de enige beharing op het hoofd van Luc Dierckx uit het Oud-Turnhoutse gehucht Oosthoven. Tien jaar later sleepte hij op het WK snorren en baarden de tweede plaats in de wacht in de categorie Imperial, oftewel een keizerlijke snor. “Ik heb mijn snor laten groeien toen ik voor de eerste keer de Sint-Antoniusviering heb georganiseerd in Oosthoven”, herinnert Luc Dierckx zich. “Als logo voor mijn bier Sint-Antonius lieten we een pater tekenen. Heel het dorp zei dat ik er op leek, maar dat mijn snor wat kleiner was. Ik heb die snor dan maar laren groeien.”

Elk jaar kwamen er enkele centimeters bij aan de snor van Luc Dierckx. Met die groeiende lengte werd een bezoek aan de kapper noodzakelijk. “Om de zes weken ga ik naar de kapper. Enkel voor mijn snor want bovenop mijn hoofd heb ik geen haar. Hij probeert dan dingen uit, bijvoorbeeld door er een ander krulletje in te steken”, vertelt Luc. “Ik ben zijn enige klant met zo’n snor. Hij had er geen ervaring mee, maar via mij is mijn kapper er ook door gepassioneerd geraakt. Het is nu dankzij hem dat ik deze tweede plaats op het WK heb behaald.”

Tussen twee kappersbezoeken door, moet Luc ’s morgens zelf de snor voor zijn rekening nemen. Hij staat daarvoor langer voor de spiegel dan de gemiddelde vrouw. “Wanneer ik ’s morgens wakker word, zijn het twee gordijntjes die naar beneden hangen. Ofwel laat ik mijn vrouw dan een krul zetten. Dat duurt 20 minuten aan elke kant. Ofwel blaas ik mijn snor zelf naar boven. Dan staat de snor wat pluiziger. Dat duurt 15 à 20 minuten in totaal.”

Die snor gaat er nooit meer af. Het is mijn handelsmerk geworden.

Niemannd kent Luc Dierckx, maar die brouwer met zijn snor kent iedereen Luc Dierckx

Vlak voor het WK heeft Luc er een paar centimeter af laten knippen. Om de keizerlijke snor mooier te krijgen. Voordien zat hij op een totale lengte van 60 centimeter. “Aan elke kant 30 centimeter”, vertelt Luc Dierckx. “Ik hoop dat het nog wat meer wordt. Dan zijn er meer mogelijkheden. Over twee jaar vindt het WK plaats in Nieuw-Zeeland. Daar gaat mijn kapper niet mee naar toe. Maar over vier jaar is het WK in Engeland. Dan gaat mijn kapper wel mee en gaan we voor de categorie freestyle. Daarvoor heeft hij tijdens het voorbije WK veel inspiratie op kunnen doen.”

Luc Dierckx heeft de smaak helemaal te pakken en is intussen zelfs bestuurslid van de Antwerpse snorrenclub. Geen haar op zijn hoofd dat er aan denkt om de snor af te scheren. “Die snor gaat er nooit meer af. Het is mijn handelsmerk geworden. Niemand kent Luc Dierckx, maar die brouwer met zijn snor kent iedereen.”