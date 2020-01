Stormloop voor lijster die al 64 jaar niet meer werd gezien in Vlaanderen: “300 km gereden om deze vogel te spotten” Marc Coppens

03 januari 2020

17u57 0 Oud-Turnhout Een vogeltje van 23 centimeter trekt in Oud-Tornhout tegenwoordig meer belangstelling dan de priorij van Corsendonk. Dankzij de scherpe blik van Achilles Cools (70) zakken vogelliefhebbers en massa af naar natuurgebied De Liereman om er de bruine lijster te spotten. Sommigen reden 300 kilometer om een glimp op te vangen van de dwaalgast uit de Siberische taiga die in Vlaanderen voor het laatst in 1956 werd waargenomen.

Natuurgebied de Liereman in Oud-Turnhout trekt jaarlijks zo’n 165.000 wandelaars, maar de voorbije dagen was het er toch een stuk drukker dan op een doorsnee winterdag. En dat heeft de gemeente te danken aan de scherpe blik van kunstenaar Achilles Cools (70). “En ook wel een beetje aan de schrale oostenwind”, lacht hij.

“Op nieuwjaarsmorgen, de rustigste dag van het jaar, ging ik samen met mijn vrouw wandelen in het natuurgebied. We zagen een koppel raven, goudvinken en kruisbekken en plots zag ik een vogeltje met hoge snelheid laag overvliegen. Ik keek in mijn verrekijker en had dit diertje nog niet eerder gezien, al vermoedde ik toen al dat het om een bruine lijster kon gaan, een zeldzame dwaalgast uit de Siberische taiga.”

Statistieken tonen aan hoe zeldzaam die lijster wel is: in Vlaanderen werd hij nog maar vijf keer waargenomen: in 1845, 1853, 1905, 1906 en 1956.

“Precies tien jaar geleden dook hij ook op in Erezée in de provincie Luxemburg, wat bij vogelspotters leidde tot een massale volksverhuizing. En dat is nu niet anders: ik heb mijn ontdekking gedeeld met enkele vogelvrienden uit de regio die het op Waarnemingen.be hebben gezet. De volgende dag stonden bij het ochtendschemer al 50 vogelaars klaar met verrekijkers en fototoestellen met telelenzen in aanslag.”

300 kilometer gereden

Ook gisteren zakten een pak vogelaars af naar De Liereman. Langs de kant van de weg opvallend veel wagens met Duitse, Nederlandse en Franse nummerplaten. Paul Verhagen komt uit Ried in Friesland en sprong gistermorgen om 7 uur in zijn wagen voor een rit van bijna 300 kilometer. “Dat heb je er voor over als je een bepaalde soort nog nooit hebt gezien”, zegt hij. “Bij mij in de buurt werd er ook ooit eentje gesignaleerd, maar toen was ik net met vakantie. Ik neem geen foto’s, er staan op het internet al duizenden goeie foto’s van andere fotografen.”

Paul wil zichzelf geen ‘twitcher’ noemen, het type dat zoveel mogelijk verschillende vogels in zo weinig mogelijk tijd wil zien. Puur voor het lijstje. Op de website Belgianbirdalerts.be staat een rangschikking die wordt aangevoerd door Patrick Beirens die in ons land al 406 verschillende vogelsoorten wist te spotten.

“In totaal zijn er 451 soorten”, zegt Joachim Pintens die als 21-jarige ook al 338 verschillende soorten mocht aanschouwen en 59ste staat in de ranking. “Natuurlijk ben ik zelf ook gaan kijken”, zegt hij. “Zo’n kans kan je niet laten liggen. Als je de bruine lijster wil zien, moet je in principe al naar Siberië of China.”

Gewone stervelingen snappen allicht niets van de fascinatie van vogelliefhebbers. “Er komt een stuk spanning bij kijken, want je weet nooit wat je gaat zien”, legt Joachim uit. “Het is ook meer dan alleen wat door de verrekijker turen, want je moet ook heel veel kennis hebben over de verschillende soorten. Als je als eerste een zeldzame soort spot waar ze zelfs vanuit het buitenland komen naar kijken: ja, dat is kicken. Overigens is het ook een erg sociaal gebeuren: je komt vaak de mensen tegen en het gaat er ontspannen aan toe. Ik heb zo al mooie vriendschappen opgebouwd, vrienden met wie ik niet alleen vogels ga kijken, maar ook graag een pint pak.”