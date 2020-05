Sterke stijging van coronabesmettingen in Oud-Turnhout Jef Van Nooten

26 mei 2020

09u28 0 Oud-Turnhout Het aantal bewoners van Oud-Turnhout dat besmet is met covid-19 is plots sterk gestegen. Procentueel gezien kent de gemeente de laatste week zelfs de sterkste stijging van heel Vlaanderen. De stijging is te wijten aan woonzorgcentrum Smeedeshof. Daar hebben 43 van de 168 bewoners positief getest op het coronavirus.

De voorbije weken werden bewoners en personeelsleden van alle rusthuizen getest op het coronavirus. Woonzorgcentrum Smeedeshof in Oud-Turnhout was één van de laatste woonzorgcentra in Vlaanderen waar de tests werden uitgevoerd. De bewoners werden er pas vorige week getest. Enkele dagen geleden raakten de resultaten bekend. Daaruit blijkt dat meer dan een kwart van de bewoners het coronavirus heeft: 43 van de 168 bewoners. De meeste besmette bewoners verblijven nog in het woonzorgcentrum. Een handvol is naar het ziekenhuis gebracht.

Bezoek

Midden april werd er al een coronabesmetting vastgesteld in ’t Smeedeshof. Het is niet duidelijk of de huidige besmettingen daar een gevolg van zijn, of dat het virus nog op een andere manier is binnen geraakt. Bezoek van familie was er in tegenstelling tot enkele andere rusthuizen nog niet toegelaten sinds de versoepeling op 18 mei.

De bewoners die positief hebben getest, zijn intussen afgescheiden van de bewoners die geen corona hebben.