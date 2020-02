Steenweg op Ravels tijdens krokusvakantie afgesloten voor onderhoudswerken Jef Van Nooten

18 februari 2020

18u48 0 Oud-Turnhout De Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout wordt tijdens de krokusvakantie afgesloten voor verkeer. Het wegdek krijgt een onderhoudsbeurt.

De werfzone situeert zich tussen de gemeentegrens met Turnhout en de zijstraat Kuiltjesstraat. “De toplaag van het wegdek van de Steenweg op Ravels wordt afgefreesd en terug aangelegd met twee nieuwe lagen asfalt”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Daarnaast zal de gemeente Oud-Turnhout ook enkele putdeksels op de juiste hoogte brengen. Die putdeksels zaten tot nu verzonken in het wegdek. De werken zullen het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.”

Omleiding

De werken starten op maandagochtend 24 februari en duren tot en met vrijdag 28 februari. “Tijdens deze periode is de N12 in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer”, aldus nog Jef Schoenmaekers. “Er wordt een omleiding voorzien tussen Turnhout en Ravels via Weelde-Statie. De fietspaden in de werfzone blijven steeds toegankelijk.”

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen een lokale omleiding. De haltes in de werfzone worden tijdelijk niet bediend. Vanaf zaterdagochtend 29 februari kan het doorgaand verkeer opnieuw gebruik maken van de N12.