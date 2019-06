Serviceflats ‘t Smeedeshof veranderen van naam: Residentie Groenhof zet deuren open op 16 juni Jef Van Nooten

05 juni 2019

00u26 0 Oud-Turnhout De serviceflats van ’t Smeedeshof in Oud-Turnhout veranderen van naam. Het complex langs de Steenweg op Mol zal voortaan Residentie Groenhof heten.

De serviceflats van ’t Smeedeshof langs de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout worden sinds een tijd uitgebaat door Orelia. Die besliste om de serviceflats een nieuwe naam te geven: Residentie Groenhof. Op zondag 16 juni organiseert Orelia een opendeur in Residentie Groenhof. “Bij Orelia vinden we het erg belangrijk om een warme thuis te creëren en senioren een veilig kader te bieden om zelfstandig te leven. Op zondag 16 juni kunnen ze dat zelf komen ontdekken. Iedereen is welkom”, zegt Dorien Govarts, directrice van Orelia Residentie Groenhof.