Rudy Cornelis als eerste Belg gelauwerd door Brabants Heem Jef Van Nooten

06 december 2019

13u50 0 Oud-Turnhout Rudy Cornelis, bestuurslid van Heemkundekring Corsendonca, heeft donderdagavond het Zilveren Draaginsigne in ontvangst mogen nemen. Hij kreeg het insigne met bijhorende oorkonde van de Stichting Brabants Heem.

Rudy Cornelis is de allereerste Belg die het Zilveren Draaginsigne ontvangt van het Brabants Heem. “De Stichting Brabants Heem in Nederland is wat Heemkunde Vlaanderen/Gouw Antwerpen is voor Vlaanderen. Zij overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden”, zegt Jan Sels, voorzitter van Heemkundekring Corsendonca.

De heemkundekring had zelf contact opgenomen met Brabants Heem met de vraag om het Zilveren Draaginsigne aan Rudy Cornelis toe te kennen. “We willen Rudy hiermee belonen voor zijn jarenlange inzet voor Heemkundekring Corsendonca. Rudy is lid sinds 1 januari 1993 en secretaris vanaf 19 maart 1996.

Het is de allereerste keer dat een Belg het Zilveren Draaginsigne ontvangt van Brabants Heem. Heemkundekring Corsendonca was trouwens ook de eerste heemkundekring in Vlaanderen die zich heeft aangesloten bij Brabants Heem.”