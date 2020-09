Rouwregister voor ereburgemeester Jef Kersemans Toon Verheijen

07 september 2020

19u30 0 Oud-Turnhout De gemeente Oud-Turnhout opent een rouwregister voor De gemeente Oud-Turnhout opent een rouwregister voor ereburgemeester Jef Kersemans (84) . Die overleed afgelopen vrijdag thuis aan een slepende ziekte.

Jef Kersemans was 34 jaar lid van het schepencollege in Oud-Turnhout waarvan 22 jaar als burgemeester. In 1977 zette hij zijn eerste stappen in de gemeentepolitiek en hij stopte als burgemeester in 2010. Hij had een grote passie voor cultuur en ligt aan de basis van vele initiatieven die cultuurbeleving bevorderen. Beroepshalve was de man leerkracht. Hij gaf onder meer les op Sint-Victor.

Livestream

Het rouwregister ligt in het gemeentehuis tot en met dinsdag 15 september. Dit kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ondertekenen en dat kan zonder afspraak. De uitvaart vindt zaterdag 12 september plaats in beperkte kring in de kerk van Zwaneven, maar kan via livestream gevolgd worden. De link is te vinden via het rouwbericht van Jef Kersemans op http://www.schillebeeckx.be. Een laatste groet kan vrijdagavond 11 september gebracht worden in rouwcentrum Schillebeeckx in Oud-Turnhout.