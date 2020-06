Radio Noorderkempen rekent op café om dalende reclame-inkomsten te compenseren Jef Van Nooten

01 juni 2020

20u26 0 Oud-Turnhout Radio Noorderkempen uit Oud-Turnhout ziet de reclame-inkomsten drastisch slinken door de coronacrisis. Ook via het radiocafé komt er momenteel geen geld binnen. Programmadirecteur Stefan De Wilde rekent op een snelle heropening van de horeca. “Klanten die naar ons café komen, krijgen elk een busje handgel.”

Radio Noorderkempen en zusterradio Stereo FM, allebei met thuisbasis in Oud-Turnhout, voelen de gevolgen van de coronacrisis hard. De inkomsten uit reclame zijn sterk gedaald. “In april en begin mei werd er nog redelijk geadverteerd op onze beide radio’s. Veel bedrijven wilden toch kenbaar maken dat er ook online gekocht kon worden. Of bedrijven gebruikten radioreclame om hun aangepaste openingsuren kenbaar te maken”, vertelt programmadirecteur Stefan De Wilde. “Maar intussen zien we de interesse in radioreclame enorm terug vallen. Bedrijven verlagen hun reclamebudgetten. Misschien omdat ze denken dat reclame niet nodig is omdat er toch maar een beperkt aantal klanten binnen mag in de winkel.”

Handgel

Stefan De Wilde hoopt het verlies te compenseren met café De Radio. Achter de café bevinden zich de uitzendlokalen van de beide radio’s. “Maar dan moet eerst de horeca terug groen licht krijgen, want ook het radiocafé is gesloten sinds de lockdown”, besluit Stefan De Wilde. “We hopen op 8 juni weer open te mogen. We hebben alvast goed nagedacht om weer veilig en coronaproof te kunnen openen. Zo krijgt iedere klant van het radiocafé een busje handgel.”