Porsche crasht in berm E34, passagier gewond Jurgen Geyselings

17 mei 2020

17u16 2 Oud-Turnhout Op de E34 in Oud-Turnhout in de richting van Antwerpen ging zondag iets na de middag een wagen van de weg en belandde in de berm. De passagier werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

In Oud-Turnhout op de E34 in de richting van Antwerpen ging zondagmiddag om 14.20 uur een Porsche van de weg en belandde tientallen meters verder op zijn dak in de berm.

De bestuurder van de sportwagen kon zich op eigen kracht bevrijden. Zijn passagier werd door de brandweer uit het wrak naast de snelweg gehaald. Deze persoon werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.



