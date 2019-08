Politie vindt verwarde man (73) snel terug dankzij BIN-netwerk Jef Van Nooten

12 augustus 2019

De politiezone Turnhout heeft maandagvoormiddag in Oud-Turnhout een zoekactie gestart naar een vermiste man. Het ging om een onrustwekkende verdwijning in de buurt van de Oude Arendonksebaan. Via het BIN-netwerk werden inwoners van Oud-Turnhout rond 11 uur opgeroepen om mee uit te kijken naar een verwarde man van 73 jaar. Volgens het opsporingsbericht droeg de man wellicht zijn pyjama met daarover gewone kledij. Mogelijk droeg hij ook nog een witte badjas. Ruim twintig minuten nadat het buurtinformatienetwerk in werking was getreden, verspreidde de politie al een nieuw BIN-bericht dat de vermiste man levend en wel was teruggevonden.