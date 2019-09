Politie verspreidt beelden van vermeende inbreker Jef Van Nooten

10 september 2019

08u00 64 Oud-Turnhout De politie in Turnhout heeft beelden verspreid van een man die verdacht wordt van de recente reeks inbraken in Oud-Turnhout. Op 5 à 6 plaatsen in het dorp werd ingebroken.

In het laatste weekend van augustus werden op vier plaatsen inbraken ontdekt. In een woning aan Draaiboom werden juwelen gestolen, aan De Blokken namen inbrekers geld mee. Ook de hondenschool in de Albert Sohiestraat kreeg inbrekers over de vloer, net als een woning in de Pastoor Geptsstraat. Enkele dagen later bleek er in dezelfde periode ook ingebroken te zijn in de Sint-Bavostraat en Schuurhovenberg. “Eind augustus werd op minstens 5 plaatsen in Oud-Turnhout ingebroken. Op één van die plaatsen werd de dader gefilmd”, klinkt het bij de politie in Turnhout. “We verspreiden nu de beelden van die dader in de hoop dat iemand hem herkent of meer informatie heeft over deze man.”

Wie de man herkent, kan bellen op 0800/25.101 (optie 1) of mailen naar opsporingen@politieregioturnhout.be.