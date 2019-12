Politie haalt 10 transmigranten uit vrachtwagen op snelwegparking in Oud-Turnhout Jef Van Nooten

06 december 2019

18u05 2

De federale wegpolitie heeft vrijdag rond de middag tien transmigranten onderschept op de snelwegparking van de E34 in Oud-Turnhout. De transmigranten zaten in een vrachtwagen die richting Antwerpen reed. Volgens de federale politie zijn de transmigranten gevonden bij een routinecontrole. Het gaat om tien volwassenen die zeggen dat ze uit Syrië komen. Ze verkeerden allemaal in gezonde toestand. De transmigranten werden naar de federale politie in Antwerpen gebracht. Die verwittigde de dienst Vreemdelingenzaken.