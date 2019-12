Oud-Turnhout laat belastingen stijgen: “Maar we blijven onder Vlaamse gemiddelde” Jef Van Nooten

21 december 2019

15u51 0 Oud-Turnhout Inwoners van Oud-Turnhout moeten vanaf 2020 meer belastingen betalen. De aanvullende personenbelasting stijgt er van 6 naar 7%. “Maar opcentiemen wijzigen niet en blijven beduidend lager dan de omliggende gemeenten”, zegt burgemeester Bob Coppens.

De gemeenteraad van Oud-Turnhout heeft het meerjarenplan voor 2020-2025 goedgekeurd. In totaal wordt meer dan 22 miljoen euro geïnvesteerd. Om dat mogelijk te maken en toch naar een financieel gezonde situatie van de gemeente te streven, moet de personenbelasting omhoog. “De aanvullende personenbelasting zal stijgen van 6% naar 7%. Hiermee blijft Oud-Turnhout nog steeds onder het Vlaams gemiddelde. De opcentiemen wijzigen niet en blijven beduidend lager dan de omliggende gemeenten”, zegt Bob Coppens.

Heischuur

Eén van de opvallendste investeringen is een heropwaardering van De Heischuur. Vanuit Oosthoven was daar al jaren vraag naar. “Met het inschrijven van een budget van 2,5 miljoen euro voor een nieuwbouw tonen we de ambitie om een nieuwe ontmoetingsruimte te creëren voor onze inwoners uit Oosthoven”, aldus nog Bob Coppens. “Ook sport is en blijft belangrijk voor het bestuur. De investering in de aanleg van een kunstgrasveld dient om een maximale bezetting te bekomen voor de buitensporters.”

Voor het onderhoud van wegen wordt 4,5 miljoen euro voorzien. Onder andere de Zandstraat, Steenweg op Sevendonk en de Kleine Heerestraat worden aangepakt. “Bovendien zullen de voetpaden in het centrum heraangelegd worden wanneer het elektriciteitsnet vernieuwd wordt en de straatverlichting omgeschakeld wordt naar LED-verlichting.”