Oud-Turnhout kleurt oranje op coronakaart, maar gemeente wil niet weten van lokale lockdown: “Piek te wijten aan situatie eind mei in woonzorgcentrum”

Oud-Turnhout

De overheid werkt aan een systeem om lokaal – dus op niveau van steden of gemeenten – nieuwe uitbraken van Covid-19 in te dijken. De voorbije weken zijn vooral in Limburg enkele opvallende stijgingen geweest, maar volgens de cijfers van het federaal wetenschappelijk instituut Sciensano is er ook in Oud-Turnhout een opvallende piek. De gemeente kleurt dan ook oranje (bekijk hier de kaart). Volgens de gemeente moet dat cijfer genuanceerd worden.