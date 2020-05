Oud-Turnhout kent sterkste stijging van coronabesmettingen in heel Vlaanderen: 45 rusthuisbewoners testen positief Jef Van Nooten

26 mei 2020

09u28 22 Oud-Turnhout Het aantal bewoners van Oud-Turnhout dat met Covid-19 is besmet, is plots sterk de hoogte ingegaan. Procentueel gezien kent de gemeente de jongste week zelfs de sterkste stijging van heel Vlaanderen. Dat is te wijten aan woonzorgcentrum Smeedeshof. Daar hebben de voorbije week 35 bewoners en 25 personeelsleden positief getest op het coronavirus.

De voorbije weken werden bewoners en personeelsleden van alle rusthuizen getest op het coronavirus. Smeedeshof in Oud-Turnhout was een van de laatste woonzorgcentra in Vlaanderen waar de tests werden uitgevoerd. Dat gebeurde pas vorige week. Enkele dagen geleden raakten de resultaten bekend. Daaruit blijkt dat meer dan een kwart van de bewoners het coronavirus heeft of er intussen aan is gestorven. Concreet gaat het over 35 bewoners die momenteel nog in het rusthuis verblijven. Daarnaast ligt één bewoner met een coronabesmetting in het ziekenhuis èn negen bewoners die sinds de start van de pandemie overleden zijn, bleken ook besmet te zijn met Covid-19.

Preventieve maatregelen

Midden april werd al een eerste coronabesmetting vastgesteld in ’t Smeedeshof. Het is niet duidelijk of de huidige besmettingen daar een gevolg van zijn, of dat het virus nog op een andere manier is binnengeraakt. Armonea, de beheerder van het woonzorgcentrum, benadrukt dat het alleszins preventieve maatregelen had genomen om dit hoge besmettingscijfer te voorkomen. “Sinds eind februari nemen we al preventieve maatregelen, vervolgens hebben we die stapsgewijs opgebouwd volgens de richtlijnen van de overheid en zijn we zoals andere woonzorgcentra in lockdown gegaan”, zegt woordvoerder Jannes Verheyen van Armonea. “Tot voor kort werden bewoners alleen getest als ze symptomen vertoonden, pas op 20 mei stond volgens de planning van de overheid een algemene testing op het programma. Het draaiboek lag klaar voor het geval er veel besmettingen zouden zijn. Er is nu een Covid-afdeling opgericht die volledig afgezonderd is van de gewone afdeling.”

Personeel

Niet alleen een kwart van de bewoners is getroffen door het coronavirus. Bij de personeelsleden ogen de cijfers al niet veel beter: 25 van de 112 medewerkers van het rusthuis hebben positief getest. “Een aantal onder hen zit nu thuis, maar sommigen die geen symptomen vertonen kunnen wel nog actief blijven, zij het dan uiteraard wel op de Covid-afdeling”, vervolgt woordvoerder Verheyen. “Een personeelstekort is er momenteel niet. We halen het onderste uit de kan om voor onze bewoners te blijven zorgen.”

Symptomen

Bezoek van familie was in Smeedeshof, in tegenstelling tot enkele andere rusthuizen, nog niet toegelaten sinds de versoepeling op 18 mei. De familieleden van bewoners werden maandag op de hoogte gebracht van de cijfers. Niet alle bewoners die positief hebben getest, vertonen symptomen van een coronabesmetting.