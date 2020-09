Oud-burgemeester Jef Kersemans (84) overleden: “Een echte burgemeester van het volk” Jurgen Geyselings

06 september 2020

13u38 3 Oud-Turnhout Oud-Burgemeester Jef Kersemans (84) overleed vorige vrijdag ten gevolge van een ziekte. Kersemans was rond de eeuwwisseling 34 jaar lid van het schepencollege in Oud-Turnhout, waarvan 22 jaar als burgemeester. Hij werd in het dorp aanzien als “een burgemeester van het volk”.

Op vrijdag 4 september is Oud-Burgemeester Jef Kersemans (CD&V) uit Oud-Turnhout overleden. Jef Kersemans werd 84 jaar oud en was een icoon in de plaatselijke politiek. Kersemans was maar liefst 34 jaar lid van het schepencollege in Oud-Turnhout, waarvan 22 jaar als burgemeester. In 1977 zette hij de eerste stappen in de dorpspolitiek, dewelke hij uiteindelijk vaarwel zei in 2010. In januari 2011 nodigde Jef Kersemans het ganse dorp uit om een pint te drinken tijdens een groots volksfeest op het dorpsplein als afscheid van zijn carrière.

Luisterend oor

“Jef Kersemans was een burgemeester van het volk met een luisterend oor voor iedereen in ons dorp”, vertelt Jos Vinckx (66), partijgenoot en tevens oud-burgemeester in Oud-Turnhout. “In 1977 kwam Jef in het schepencollege terecht om dan 12 jaar later de burgemeestersjerp te mogen omdoen en dat maar liefst 22 jaar lang.” Tijdens zijn politieke carrière was Kersemans actief in het verenigingsleven, zette hij in op toerisme in Oud-Turnhout en hielp hij het plaatselijke sportleven een flink stuk vooruit door onder meer de bouw van een sporthal.

De Liereman

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen onder zijn bewind was volgens Jef Kersemans zelf de bouw van het Bezoekerscentrum De Liereman. “De Liereman is een belangrijke natuurlijke rijkdom voor Oud-Turnhout. Het is iets waar we ons mee op de kaart kunnen zetten. Het bezoekerscentrum is een belangrijke toegangspool tot het natuurgebied. Het helpt om nog meer mensen te lokken. Ook sportpark De Hoogt is iets waar we fier op mogen zijn”, vertelde hij bij het einde van zijn burgemeesterschap.

De oud-burgemeester van Oud-Turnhout was naast zijn politieke loopbaan aan de slag als leerkracht in het middelbaar onderwijs in Sint-Victor te Turnhout. “Jef was in zijn ganse leven ook enorm begaan met zijn gezondheid, zo droeg hij lopen en fietsen hoog in het vaandel”, verduidelijkt partijgenoot Jos Vinckx.