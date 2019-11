Opnieuw twee zadels gestolen uit paardenstal Jef Van Nooten

22 november 2019

Dieven hebben donderdagavond een paardenstal opengebroken in de Schoutenhoefstraat in Oud-Turnhout. Ze maakten er twee rijzadels buit. De inbraak werd gepleegd tussen 19 uur en 23 uur. Vorige week was er al een gelijkaardige inbraak in de Volle Krijtstraat in Ravels. Ook daar werden twee paardenzadels gestolen.