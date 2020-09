Opnieuw brand in natuurgebied De Liereman: “Houd ramen en deuren gesloten” Jef Van Nooten

17 september 2020

16u56 2 Oud-Turnhout In Landschap De Liereman in Oud-Turnhout is donderdagnamiddag opnieuw brand uitgebroken. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om zelfontbranding van maaiafval. De brandweer vraagt ramen en deuren gesloten te houden.

In april van dit jaar werd natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout getroffen door een zware brand. Waarschijnlijk door de aanhoudende droogte is er donderdagnamiddag opnieuw brand uitgebroken. Het gaat wel om een veel kleinere brand dan in het voorjaar. “Het gaat om maaiafval dat vuur heeft gevat", vertelt Bob Coppens, burgemeester in Oud-Turnhout. “De brandweer heeft zijn aandacht gericht op het voorkomen dat de vlammen overslaan op een stuk bos.”

In totaal zou het om zo’n 3.000 vierkante meter gaan dat vuur heeft gevat, dat is ongeveer een half voetbalveld.

(Lees verder onder deze video: Zo groot was de schade na de vorige brand)



Rookontwikkeling

De brandgeur is tot in het centrum van Turnhout te ruiken. De lokale politie in Turnhout heeft via sociale media opgeroepen om de omgeving van De Liereman te vermijden. ”De brand gaat gepaard met heel wat rookontwikkeling”, klinkt het bij brandweerzone Taxandria. “Gelieve ramen en deuren uit voorzorg gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.”