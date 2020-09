Op bezoek bij lokale brouwers: Swiekes Tripppel uit Oud-Turnhout. “De avond voor de eerste botteling belde de drukker in paniek: er staat een typefout op het etiket!”

Oud-Turnhout

Een Kempenaar is een Bourgondiër. Niets smaakt er dan ook beter dan een bier waarvan het recept bedacht is op Kempense bodem. In de zomer van 2019 zijn we gestart met een tocht langs Kempense en Antwerpse brouwerijen of bierfirma’s. Hun verhaal, hun anekdotes, hun bieren. Vandaag : Swiekes uit Oud-Turnhout. Herlees hier de eerdere verhalen én de nieuwe reportages