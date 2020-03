Onthaalouder trekt aan de alarmbel: “Wij moeten open blijven, maar krijgen geen vergoeding nu er minder kinderen komen” Wouter Demuynck

13 maart 2020

18u14 606 Oud-Turnhout Onthaalouder Suzy Van Heertum uit Oud-Turnhout ziet haar inkomsten dezer dagen danig slinken aangezien er door de maatregelen rond het coronavirus heel wat minder kinderen over de vloer komen. In tegenstelling tot andere sectoren, krijgen onthaalouders nauwelijks een vergoeding omdat er voor hen nog geen vast statuut is. “Wij onthaalouders blijven nog maar eens in de kou staan.”

Op normale dagen vangt onthaalouder Suzy Van Heertum tot acht kinderen per dag op, momenteel zijn dat er nog drie omdat veel ouders hun kinderen thuishouden. Suzy en haar collega’s kunnen echter enkel op een beperkte premie rekenen omdat er voor hun beroep nog geen vast statuut is.

“Er zijn enkelen die in een voorlopig statuut mochten stappen om het uit te testen, maar ik en veel anderen zitten daar niet in. Er is wel een vergoeding als we per maand minder dan 80 kindopvangdagen (één kind dat een volledige dag komt is één kindopvangdag, red.) hebben, maar dat bedrag is veel minder dan dat we normaal zouden krijgen als onze opvang gewoon zou kunnen doorgaan”, aldus Suzy Van Heertum, die vindt dat haar sector vergeten wordt.

“Op dit moment zijn wij heel belangrijk en moeten we open blijven, maar daar staat niks tegenover. Zaken zoals restaurants kunnen wel rekenen op een vergoeding. Voor alle duidelijkheid: dat is ook terecht. Wij als onthaalouder blijven echter nog maar eens in de kou staan.”