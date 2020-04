Onbegrijpelijk: politie legt feestje in brasserie stil, aanwezigen krijgen fikse boete JGH VTT

05 april 2020

11u29 0 Oud-Turnhout Vrijdagavond omstreeks 22 uur heeft de politie een feestje achter gesloten deuren in Brasserie Clamel aan de Steenweg op Turnhout in Oud-Turnhout moeten stilleggen. Er bevonden zich een aantal mensen in de zaak, er werd duchtig gefeest en de muziek stond luid. Alle aanwezigen mogen zich aan een fikse boete verwachten.

“Vrijdagavond passeerde een patrouille van onze politie aan Brasserie Clamel in Oud-Turnhout”, weet Rudy Remysen, woordvoerder bij Politie regio Turnhout. “Onze agenten merkten dat er veel lawaai was in de zaak die dicht was. Bij binnenkomst bleken verschillende mensen aanwezig in de brasserie die er een feestje bouwden met alcohol en luide muziek.” Over het exacte aantal personen dat aanwezig was in de zaak, is nog niets geweten.

Fikse boete

Vanzelfsprekend druist dit in tegen de huidige regels die er opgelegd zijn ten tijde van corona. Alle horecazaken dienen de deuren dicht te houden en onderling moet er een afstand van anderhalve meter gerespecteerd te worden. “Zowel de uitbater van de zaak als de aanwezigen van vrijdagavond kunnen zich aan een fikse boete van 250 euro verwachten”, weet Rudy Remysen.

Uitzondering

Het is nog maar de tweede inbreuk in de politiezone van Turnhout die werd vastgesteld sinds de maatregelen van kracht zijn. “Iedereen houdt zich netjes aan de regels, op enkele uitzonderingen na dus. Bij aanvang van de corona-maatregelen was er een voorval met een kapperszaak die zich niet aan de regels hield, maar daarna deden er zich nergens nog problemen voor”, gaat de woordvoerder verder. “De tijd van verwittigingen is al lang gepasseerd, boetes worden onvermijdelijk uitgeschreven voor éénieder die de regels overtreedt. Ondertussen zou iedereen toch moeten weten hoe ernstig de situatie is en zich aan de regels moeten houden.”