Nieuwe sporthal opent met concert van Equal Idiots Jef Van Nooten

21 december 2019

14u44 4 Oud-Turnhout De gemeente Oud-Turnhout opent op zaterdag 11 januari de nieuwe sporthal van sportpark De Hoogt. Tijdens het openingsweekend staat een optreden van ‘Equal Idiots’ geprogrammeerd in de sporthal.

Op 21 februari komt de nieuwe plaat van Equal Idiots uit. Ze stellen die op 20 februari voor in de grote zaal van de AB in Brussel. “Maar ze zijn al eerder te gast in Oud-Turnhout”, zegt Steven Jacobs van de dienst Vrije tijd. “Oud-Turnhout kon de twee kempenzonen van Equal Idiots strikken voor een extra concertje op zaterdag 11 januari tijdens het feestelijk openingsweekend van Sportpark De Hoogt. Met Smooth Lee als support en DJ Skippy op de afterparty wordt dit een topavond.”

Wie het concert wil bijwonen, betaalt slechts 5 euro. Tickets kunnen op voorhand besteld worden. “Tijdens het openingsweekend van Sportpark De Hoogt op 11 en 12 januari staan er ook nog andere leuke activiteiten op het programma”, vervolgt Steven Jacobs. “Zo zetten alle sportverenigingen van Sportpark De Hoogt hun deuren open op zondagnamiddag. Je kan een kijkje nemen achter de schermen van de clubs, die voor de gelegenheid allerlei activiteiten organiseren.

Het volledige programma van het openingsweekend van 11 en 12 januari vind je op www.sportpromotie.be