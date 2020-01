Nieuwe sporthal nu ook officieel geopend: wekelijks 12.000 sporters in De Hoogt Jef Van Nooten

11 januari 2020

19u46 2 Oud-Turnhout In Oud-Turnhout stond het hele weekend in het teken van de nieuwe sporthal. De extra sporthal aan De Hoogt werd in de loop van vorig jaar al in gebruik genomen, maar is nu ook officieel geopend.

De nieuwe sporthal heeft een kostenplaatje van 3,5 miljoen euro en werd gebouwd omdat de andere sporthal op De Hoogt voortdurend volgeboekt was. De gemeente Oud-Turnhout kreeg voor die sporthal de helft meer aanvragen dan dat er capaciteit was. Toch was de voorbije jaren niet iedereen overtuigd van de nood voor een extra sporthal in Oud-Turnhout. Voormalig burgemeester Jos Vinckx is echter altijd blijven ijveren voor de sporthal en heeft het project er door geduwd.

Nu de capaciteit is uitgebreid, krijgt sportpark De Hoogt wekelijks zo’n 12.000 sporters over de vloer.

Het bijkomende gebouw van sportpark De Hoogt bevat niet alleen een sporthal, maar ook twee gevechtszaken, een turnzaal, een cafetaria, 22 kleedkamers, en lokalen voor de sportdienst. Vanuit de cafetaria heb je zicht op de nieuwe sporthal en de sportvelden buiten.