Nieuwe inbraak bij voetbalclub KSV Oud-Turnhout Jef Van Nooten

16 maart 2020

11u50 2 Oud-Turnhout Voetbalclub KSV Oud-Turnhout heeft voor de tweede keer in enkele weken inbrekers over de vloer gehad. De daders stalen snoep en drank, en brachten opnieuw vernielingen toe.

De voetbalclub aan de Hoge Beemdstraat in Oud-Turnhout werd begin februari al het slachtoffer van een inbraak. De daders braken toen de voetbalkantine en kleedkamers open. Ze gingen toen onder meer aan de haal met voetballen en keepershandschoenen. Ze gingen ook over tot vandalisme. De daders lieten toen de tekst G-Oost achter. “Onze club is zondagnacht opnieuw op schandalige wijze slachtoffer geworden van een inbraak. Ze waren duidelijk op zoek naar eten”, klinkt het bij het bestuur van KSV Oud-Turnhout. “Alle snoep en sportdranken hebben ze meegenomen. Daarvoor hebben ze de uitrustingstassen van onze spelertjes nodig gehad. Veel vandalisme wederom.”

Lokaal

Het bestuur van KSV Oud-Turnhout roept alle verenigingen met een kantine of lokaal op om alert te zijn. Als iemand iets gezien of gehoord heeft van de inbraak van zondagnacht, mag die contact opnemen met de voorzitter van de club via jeugdksvot@telenet.be.