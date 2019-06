Nieuwe aankomstzone voor ‘Dwars door Oud-Turnhout’ door werken aan sporthal Jef Van Nooten

13 juni 2019

11u19 0 Oud-Turnhout De volksloop ‘Dwars door Oud-Turnhout’ is op vrijdag 21 juni toe aan de 36ste editie. De organisatoren hopen opnieuw 1.300 deelnemers te lokken. De aankomstzone is gewijzigd omwille van bouwwerken aan de sporthal.

Dwars door Oud-Turnhout begon in 1984 als een bescheiden volksloop met 500 deelnemers. Vijfendertig edities later is het evenement uitgegroeid tot een begrip in de regio, met de laatste jaren telkens 1.300 deelnemers aan de start. “Enkele jaren geleden hebben we door omstandigheden moeten uitkijken naar een nieuwe start- en finishlocatie. Dankzij de goede medewerking van het gemeentebestuur werd toen voor sporthal De Hoogt gekozen. Omdat de vorige edities een groot succes waren, wordt het evenement ook dit jaar aan sporthal De Hoogt georganiseerd. De omloop is ongewijzigd, alleen de aankomstzone is omwille van de bouw van de nieuwe sporthal licht gewijzigd”, vertelt medeorganisator Jan Megens.

Voor de kinderen zijn er afstanden van 4OO meter (19u) en 1.OOO meter (19u15). Om 19u3O start de grote massa voor 5 km , 1O km of 15 km. “Voor de wandelaars is er een omloop van ongeveer 4 of 8 kilometer die bestaat uit verharde en niet-verharde wegen langs het natuurreservaat de Liereman. Zij kunnen vanaf 19 uur starten.”

Inschrijven kan vanaf 17 uur in Sporthal De Hoogt.