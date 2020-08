Netflix neemt film op in villa aan Eendendreef Jef Van Nooten

24 augustus 2020

19u28 0 Oud-Turnhout In de Eendendreef in Oud-Turnhout vinden nog tot woensdagnacht opnames plaats voor de Netflix-film ‘Ferry’, een film over het gelijknamige personage van de serie ‘Undercover’. Buurtbewoners zijn geïnformeerd dat ze opgeschrikt kunnen worden door schoten.

De filmopnames in een villa aan de Eendendreef zijn maandagavond van start gegaan. Ook dinsdag en woensdag wordt er nog tot in de nachtelijke uren gefilmd, zowel binnen als buiten de villa. De opnames zijn voor de nieuwe Netflix-film ‘Ferry’, een film Ferry Bouman uit de succesreeks ‘Undercover’. Ook op camping Tulderheyde in Poppel (Ravels) vonden de voorbije weken al opnames plaats voor deze film. “Naar aanleiding van deze filmopnames zullen er scènes opgenomen worden waarbij er schoten gelost kunnen worden”, klinkt het bij de gemeente Oud-Turnhout. “Deze schoten kunnen hoorbaar zijn in de nabije omgeving. De politie is hiervan op de hoogte. Het aantal schoten is afhankelijk van hoe dikwijls de scènes gespeeld moeten worden.”

Moderne wagens

Door de filmopnames is er tijdelijk een parkeerverbod van kracht in de omliggende straten. Dat geeft de filmploeg de kans om ook rijshots uit te voeren. “De film speelt zich af rond 2008 waardoor moderne wagens uit beeld gebracht dienen te worden”, verklaart de filmploeg het parkeerverbod in een brief aan de buurtbewoners.

Verkeerslichten

Op de Nieuwe Staatsbaan in Oud-Turnhout – de gewestweg richting Arendonk – zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Zo kan het verkeer stil worden gelegd tijdens de opnames van de scènes. Anders kan het geluid verstoord worden door vrachtwagens die voorbij denderen.