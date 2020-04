Natuurbrand in De Liereman: “Minder schade dan gedacht, maar wel uitgerekend in meest waardevolle gebied”

Oud-Turnhout

Medewerkers van natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout beleven sinds de brand van woensdagavond een nachtmerrie. De brand heeft uiteindelijk een minder groot stuk verwoest dan aanvankelijk gedacht. “Maar het is wel uitgerekend het mooiste, oudste en meest kwetsbare deel van het reservaat dat in vlammen opging. Bijna uniek in Europa”, zegt beheerder Bas Van der Veken.