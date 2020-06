Na de Gageleer nu het T-shirt: per verkocht exemplaar gaat 10 euro naar De Liereman Jef Van Nooten

29 juni 2020

15u43 5 Oud-Turnhout In Bezoekerscentrum De Liereman worden sinds kort T-shirts met de afbeelding van een boom verkocht. Met de verkoop van de T-shirts wil Natuurpunt – bovenop de 11 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid - extra geld inzamelen voor In Bezoekerscentrum De Liereman worden sinds kort T-shirts met de afbeelding van een boom verkocht. Met de verkoop van de T-shirts wil Natuurpunt – bovenop de 11 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid - extra geld inzamelen voor het herstel van het getroffen natuurgebied

Landschap De Liereman kreeg het dit jaar al zwaar te verduren. Eerst was er de zware brand die 30 hectare waardevol natuurgebied heeft beschadigd. Nadien werden meer dan 100 bomen geviseerd door een vandaal met een kettingzaag.

11 miljoen

Eerder dit jaar werd reeds een actie op poten gezet om geld in te zamelen voor het herstel. Per bak dat er verkocht werd van het bier Gageleer ging er een bedrag naar Natuurpunt. Later kondigde Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) aan dat ze 11 miljoen euro vrijmaakt voor het natuurinrichtingsproject in De Liereman. Daar komt nu nog een geldinzamelactie bovenop. “Om een bescheiden bijdrage te schenken aan de wederopbouw worden nu T-shirts verkocht. Voor elke T-shirt dat wordt verkocht, wordt een groot deel doorgestort aan De Liereman”, zegt Walter Theunis van diggr.be (DIGgitale GRafische diensten) uit Oud-Turnhout.

17,50 euro

Een T-shirt kost 17,5 euro, waarvan 10 euro naar De Liereman gaat. “Je vindt de T-shirts zowel in het bezoekerscentrum van De Liereman als op onze webshop, diggr.shop”, aldus nog Walter Theunis. “Diggr schenkt gelijktijdig ook 25 bedrukte hesjes aan Natuurpunt. Zo kan men vanop afstand zien welke personen medewerkers van natuurdomein De Liereman zijn.