N18 verkeersvrij voor dertigste Centrumfeesten Jef Van Nooten

01 oktober 2019

12u14 3



Oud-Turnhout Zelfstandigenorganisatie UNIZO organiseert op 5 en 6 voor de 30ste keer de Centrumfeesten in Oud-Turnhout. “Dit jaar wordt ‘s zondags de N18 deels verkeersvrij gemaakt. Zo wordt de 30ste editie van deze feesten uitgebreider, veiliger én levendiger”, klinkt het.

De Centrumfeesten vinden plaats op zaterdag 5 en zondag 6 oktober. “Op zaterdag is er opendeur bij de handelaars en start de kermis. Op zondag breiden de festiviteiten uit: opendeur bij de handelaars, verschillende verkoop- en infostandjes, randactiviteiten en animatie voor jong en oud”, klinkt het bij de gemeente Oud-Turnhout. “Op zondag 6 oktober van 10 tot 17 uur is er ook een rommelmarkt in de Kerkstraat.” Door de organisatie van de Centrumfeesten wordt het deel van de N18 tussen de verkeerslichten (Dorp) en het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven afgesloten voor alle verkeer op zondag 6 oktober tussen 10 en 19 uur. “De rijbaan van de N18 wordt verkeersvrij in deze zone, dit wordt voetgangerszone. Het openbaar vervoer volgt een omleiding via Steenweg op Sevendonk, Slagmolenstraat, Oude Dijk, R13 en Steenweg op Mol in Turnhout.”