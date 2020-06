Minister Demir investeert 11 miljoen euro in De Liereman Toon Verheijen

19 juni 2020

20u23 0 Oud-Turnhout Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) heeft 11 miljoen euro vrijgemaakt voor het natuurinrichtingsproject op De Liereman. Met het geld moet het domein beter beschermd en versterkt worden. Het geldt wordt verspreid over een periode van zes tot tien jaar geïnvesteerd. Toch goed nieuws na de r Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) heeft 11 miljoen euro vrijgemaakt voor het natuurinrichtingsproject op De Liereman. Met het geld moet het domein beter beschermd en versterkt worden. Het geldt wordt verspreid over een periode van zes tot tien jaar geïnvesteerd. Toch goed nieuws na de r ecente beschadiging van de bomen en de zware brand

De Liereman in Oud-Turnhout lag de voorbije weken in het oog van de storm. Eerst de branden en dan de meer dan honderd eikenbomen die zwaar beschadigd werden. Nu komt er met de investering van 11 miljoen euro voor de natuurinrichting eindelijk ook eens goed nieuws. Het geld zal onder meer besteed worden aan grondwerken voor de vernatting en het behoud van de veengebieden, inrichtingswerken voor weidevogels, het herstel van de vegetatie, grondenruil, het verbeteren van de landbouwstructuur en op termijn ook recreatieve infrastructuur.

Dank

“Zeker na de tegenslagen en het onaanvaardbare vandalisme van de voorbije maanden moeten Vlaanderen zich laten zien als bondgenoot van De Liereman en haar verantwoordelijkheid nemen. In dit geval wil dat zeggen dat we ‘vollebak’ gaan investeren in de natuur van De Liereman, gedurende vele jaren. Ik wil ook nogmaals de vele vrijwilligers die actief zijn in het gebied bedanken en reken er op dat we de komende jaren samen deze prachtige groene long nog versterken”, zegt Demir.