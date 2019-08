Metalrockers met een hart: Frietrock zamelt geld in voor Lou (9) Jef Van Nooten

30 augustus 2019

13u38 0

Aan de Galgehoeve in Oud-Turnhout vindt dit weekend opnieuw Frietrock plaats. De opbrengst gaat ook dit jaar naar een goed doel dat nauw aan het hart van de organisatoren ligt. “We kozen dit jaar voor Lou (9), de kleinzoon van onze geluidstechnicus. Hij is geboren met een fysische en psychische beperking”, zegt Inge Daems.

Dat veel metalfans een gouden hart hebben, blijkt dit weekend op de weide achter de Galgehoeve in Oud-Turnhout. Zeventig vrijwilligers zetten zich er belangeloos in voor het festival ‘Friet Rock Metal Rock Fest’, een gratis metal-festival waarvan de opbrengst zoals ieder jaar integraal naar een goed doel gaat. Initiatiefnemers voor Frietrock zijn Inge Daems en Jan Daneels uit Turnhout, uitbaters van frituur Den Boog in Retie.

Mayke

“Het festival is toe aan de elfde editie. De opbrengst gaat ieder jaar naar een goed doel dat nauw aan ons hart ligt”, vertelt Inge Daems. “Zo hebben we vorig jaar geld ingezameld voor het Rode Kruis van Ravels, naar aanleiding van het overlijden van onze medewerkster en vrijwilligster Mayke van Oerle. Zij was actief bij het Rode Kruis. We hebben bijvoorbeeld ook al eens geld ingezameld voor Move to Improve omdat de dochter van één van onze medewerkers een hersenverlamming heeft. Een andere editie ging de opbrengst naar de ‘vampierenziekte’, omwille van een klant in onze frituur die geen daglicht kan verdragen.”

Vorig jaar bedroeg de opbrengst 2.500 euro. De organisatoren hopen dat bedrag minstens te evenaren. Dat geld gaat dan naar Lou en het MPI Oosterlo. “Lou is de kleinzoon van onze geluidstechnicus Marec. Lou is geboren met een fysische en psychische beperking. Hij wordt begeleid door het MPI in Oosterlo. Opvang, verzorging en begeleiding kosten handen vol geld. We hopen met Frietrock ons steentje te kunnen bijdragen om de kosten voor de ouders te drukken”, verduidelijkt Inge Daems. “Marec was heel emotioneel toen we het hem vertelden. Hij vond het niet nodig, maar hij zet zich al jaren in voor ons. Nu willen we iets terug doen.”

Diefstal

Het gratis festival begon vrijdagochtend met een valse noot voor de organisatoren. Toen ze op het terrein aankwamen, bleek een groot spandoek met het logo van Frietrock gestolen te zijn. “Echt frustrerend. We organiseren een gratis festival voor het goede doel, zijn weken bezig met de voorbereidingen, en het opstellen en afbreken, we sluiten onze frituur een week om dit allemaal te kunnen organiseren, … Als je dan met zo’n diefstal aan het festival moet beginnen, is dat een kaakslag.”

Kinderhoekje

Frietrock duurt nog tot zondagavond. In totaal staan er zo’n 40 bands op het podium. Voor kinderen is er een kinderhoekje met ballenbad, springkasteel en grime voorzien.