Met dank aan de regen: De Liereman weer open voor publiek Jef Van Nooten

05 juni 2020

09u20 0 Oud-Turnhout Bezoekers mogen opnieuw binnen in Landschap De Liereman. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft brandfase rood verlaagd naar brandfase oranje.

Hat natuurgebied in Oud-Turnhout was een tijd afgesloten omdat er door de aanhoudende droogte brandfase rood van kracht was. Door de regen van donderdag is de situatie nu gewijzigd. “Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft brandfase rood verlaagd naar brandfase oranje”, klinkt het bij de gemeente. “De acute dreiging voor brandgevaar is voorbij waardoor Landschap De Liereman opnieuw toegankelijk is voor het publiek.”

Rook- en vuurverbod

De gemeente waarschuwt dat er nog ondanks de regen van donderdag nog steeds een verhoogd risico is op brand in natuurgebieden. “Wees daarom nog voorzichtig als je in de natuur gaat wandelen. Sinds 20 mei geldt er een rook- en vuurverbod in de bossen, natuur- en heidegebieden, en een verbod op het maken van open vuur en kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Vuur maken is dan ook absoluut verboden.”