Maand na zware brand beschadigt vandaal 117 eikenbomen rond bezoekerscentrum De Liereman met kettingzaag: “Deze dader moét gepakt worden” Toon Verheijen

24 mei 2020

13u06 20 Oud-Turnhout Een maand na Een maand na de grote brand in het natuurgebied De Liereman, zijn alle 117 eikenbomen rond het bezoekerscentrum zaterdagnacht ‘geringd’. Met een kettingzaag werden ze rondom ingezaagd. Enkele paaltjes rond de parking en enkele jonge berkenbomen werden zelfs helemaal omgezaagd. “Dit is duidelijk door iemand gedaan die De Liereman haat”, zucht burgemeester Bob Coppens (N-VA) van Oud-Turnhout.



Conservator Kris Van der Steen schrok zich een hoedje toen hij zondagmorgen op Landschap De Liereman aankwam. Aan de ingang zag hij enkele eikenbomen die rondom volledig ‘geringd’ waren met een kettingzaag. De verbazing werd nog groter toen hij het spoor volgde. Rondom de parking en het bezoekercentrum werden niet minder dan 113 bomen gevandaliseerd. Ook drie houten paaltjes die een paadje afsluiten van de parking werden omgezaagd net als aan de achterkant van het bezoekerscentrum enkele jonge berkenbomen. “Echt onbegrijpelijk. We begrijpen echt niet goed wat de dader hiermee wil bereiken", zuchten Kris Van der Steen en nog enkele medewerkers van De Liereman. “Eerst het kleine brandje, dan de grote brand en nu dit. Is het allemaal nog toeval ? Hard zullen we het waarschijnlijk nooit kunnen maken, maar het begint toch allemaal wat veel te worden en nogal kort op elkaar.”

Redden

Het is twijfelachtig of de bomen dit gaan overleven. “We gaan in elk geval, in samenwerking met boomexperten, proberen om hen te redden”, zegt Van der Steen. “Het probleem is dat de dader met ‘kennis van zaken' de groeven heeft gemaakt. Bij een eikenboom is een inkerving van meer dan 3 centimeter fataal en op sommige plaatsen gaat het tot 4 centimeter. De sapstroom is volledig onderbroken. Boomexperten raden ons alvast aan om de bomen zo snel mogelijk in te wikkelen en de sleuven op te vullen met zacht weefsel in de hoop zo toch de sapstroom een beetje op gang te houden.”



De dader heeft vermoedelijk een kettingzaag op batterijen gebruikt. “Zo'n kettingzaag hoor je op relatief korte afstand al niet echt meer", zegt Van der Steen. “Een echte kettingzaag zou je wel gehoord hebben. Hoe lang hij bezig is geweest? Vermoedelijk toch een uur of twee. Maar het was zeker iemand die er verstand van heeft. Maar waarom? Geen idee? Echt onbegrijpelijk is het.”



Camera’s?

De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en lanceerde al een oproep tot getuigen. Burgemeester Bob Coppens (N-VA) voelt zich machteloos. “Welke veiligheidsmaatregelen moeten we nemen? Het domein volledig afsluiten ? Dat wil je ook niet. Het blijft een natuurdomein waar de mensen van moeten kunnen genieten. We gaan ons in elk geval burgerlijke partij stellen tegen onbekenden. Misschien moeten we toch eens bekijken of we niet op een of andere manier camerabewaking kunnen voorzien.” Bob Coppens is ook boos. “Dit is duidelijk door iemand gedaan die niét van de Liereman houdt", zegt Coppens. “Dit is zo frustrerend. We gaan er alles aan doen om de bomen te redden, maar we vrezen er een beetje voor. Ik ben ook bang, want wat als het vandaag even hard had gewaaid als zaterdag? Dan waren er misschien wat omgewaaid of afgebroken en wat als die op een wandelaar vallen? Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de dader gepakt wordt en héél zwaar aangepakt wordt.”



De Politie Regio Turnhout zoekt getuigen van zwaar #vandalisme in natuurdomein De #Liereman in Oud-Turnhout. Minstens 117 bomen zijn er wellicht afgelopen nacht beschadigd. Tips? Bel 0800 25 101 (optie 1) of mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be pic.twitter.com/xHntmV7GN6 PolitieRegioTurnhout(@ PZRegioTurnhout) link