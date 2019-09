Ladder gestolen uit berghok aan Schuurhovenberg Jef Van Nooten

07 september 2019

20u06 0

Bewoners uit Schuurhovenberg in Oud-Turnhout stelden zaterdagmiddag rond 12 uur een diefstal vast. De bewoners zijn met vakantie geweest. Nu ze terug thuis zijn, blijkt er een ladder uit het berghok achteraan de tuin te zijn verdwenen. De diefstal kadert wellicht in de reeks inbraken die eerder deze maand werden gepleegd in Oud-Turnhout.