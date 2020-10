Kleuterschool Zwaneven hele week dicht na coronabesmetting bij kleuterjuf Jef Van Nooten

08u02 0 Oud-Turnhout De kleuterschool van basisschool Zwaneven in Oud-Turnhout blijft de hele week gesloten. De beslissing werd genomen nadat één van de kleuterleidsters positief testte op Covid-19.

De ouders van kleuters die school lopen in basisschool Zwaneven werden tijdens het weekend op de hoogte gebracht dat hun kinderen deze week niet naar school kunnen komen. Er is ook geenopvang voorzien voor kleuters waarvan beide ouders werken. “Eén van de kleuterjuffen is besmet met corona", vertelt één van de ouders. “De directie houdt daaro m de kleuterschool de hele week dicht.”

De kinderen van de lagere school worden wel gewoon in de klas verwacht. “De kleuterschool gaat wel uit voorzorg dicht omdat kleuterjuffen zonder masker in de klas mogen staan.”

Quarantaine

Het gemeentebestuur van Oud-Turnhout bevestigt de besmetting. “Alle kleuterleidsters en kleuters van de klas in kwestie worden als hoogrisicocontact beschouwd en moeten 7 dagen in quarantaine. Dit betekent dat de kleuterschool in Basisschool Zwaneven moet sluiten. Er is onvoldoende personeel om een veilige opvang te organiseren.”

Delta



Ook in basisschool Delta in Oud-Turnhout werden besmettingen met Covid-19 vastgesteld, maar voorlopig alleen bij kinderen van zowel de lagere- als kleuterschool. Omdat er nog geen leerkrachten besmet zijn, blijft Delta wel gewoon open. Bij Reuzepas in Oud-Turnhout moest vorige week een klas uit het 6de leerjaar in quarantaine na een besmetting van één van de leerlingen.