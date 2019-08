Kaasfeesten serveren nu ook hamburgers... “want veel bezoekers lusten geen kaas” Jef Van Nooten

06 augustus 2019

15u51 7 Oud-Turnhout De Corsendonkse Kaasfeesten in priorij Corsendonk pakken voor de ‘derde’ editie uit met een nieuwigheid: hamburgers van de grill. “Omdat we merken dat veel bezoekers van de Kaasfeesten geen kaas lusten.” Rond de Priorij worden ook wandelingen uitgestippeld en voor het eerst zijn er trappistenkazen van Westmalle te verkrijgen.

De Corsendonkse Kaasfeesten waren een begrip in de jaren 90. Ze lokten jaarlijks 10.000 bezoekers naar de renaissancetuin van Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout. Na een afwezigheid van 17 jaar werden de Kaasfeesten in 2017 voor het eerst weer georganiseerd.

3.500 bezoekers

Van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus staat de derde editie van de vernieuwde Kaasfeesten op het programma. “De voorbije twee jaar hadden we telkens 3.500 bezoekers. We horen van die bezoekers dat ze vooral komen omwille van de gezelligheid. Je komt hier altijd wel mensen tegen die je kent”, zegt An-Sofie Nédée. “Voor de derde jaargang houden we vast aan dezelfde succesformule, maar op basis van de feedback die we kregen van de bezoekers vorig jaar zijn er wel enkele nieuwigheden in de animatie en aan de eetstandjes.”

De grootste nieuwigheid is wellicht de aanwezigheid van een grote barbecue waar hamburgers gebakken worden. “We merken dat de Kaasfeesten ook veel bezoekers krijgen die geen kaas lusten. Voor hen hadden we vorig jaar al tapenades voorzien. Die blijven, maar dit jaar gaan we nog een stapje verder en bieden we de bezoekers ook hamburgers van de grill aan. De ‘oude’ Kaasfeesten in de jaren 90 serveerden ook vlees van de grill en dat werd toen erg gesmaakt. Hopelijk dit jaar ook.”

Westmalle-kaas

Ook anders dan vorig jaar is het kaasaanbod. Bovenop het aanbod van vorig jaar komen nu nog drie kazen van Westmalle. “De medewerkers van de trappistenkaas van Westmalle contacteerden ons omdat ze de Kaasfeesten een leuk initiatief vinden en graag met hun kaas aanwezig willen zijn. Dit jaar zal je op de kaasfeesten dus kennis kunnen maken met de drie versies van de trappistenkaas van Westmalle, volledig gemaakt op basis van verse melk van de koeien van de abdij zelf.”

Naast de nieuwigheden in het culinaire aanbod, verandert er ook wat in de animatie. Zo kunnen bezoekers van de Kaasfeesten dit jaar ook de allernieuwste ‘inbreekkamers’ van Corsendonk Support uitproberen. De organisatoren voorzien ook uitgestippelde wandelingen. “De vorige jaren waren er telkens bezoekers die ’s middags de Kaasfeesten bezochten, daarna de prachtige natuur rond de Priorij introkken om dan in de late namiddag terug te komen voor een tweede portie kaasjes. We voorzien daarom dit jaar een standje met kant-en-klare wandelingen.”

Het volledige programma van de animatie vind je op www.corsendonksekaasfeesten.com. Volwassenen betalen 13,50 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. In die prijs zijn behalve de animatie ook kaas en hamburgers a volonté inbegrepen.